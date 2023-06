RIVIERA - E' morta all'Hospice Paolo VI dell'Opera Immacolata Concezione della Mandria di Padova, Marina Rigato. Aveva 66 anni. Donna bellissima, è stata la prima fidanzata di Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta. Quando si sono conosciuti lei era una ragazzina e Felice Maniero non era ancora assunto agli onori della cronaca per le sue imprese malavitose. L'allora aspirante boss frequentava la casa dei Rigato, ubicata in località Casone di Legnaro (Padova), in quanto aveva stretto amicizia con il padre e i tre fratelli di lei. Felicetto e Marina sono diventati presto genitori di Elena, l'unica figlia che portava il cognome del padre. La ragazza è morta nel 2006 dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo a Pescara. Si era subito parlato di vendetta da parte degli ex esponenti dalla Mala del Brenta che Maniero aveva fatto arrestare dopo essersi pentito, ma successivamente era stato lui stesso ad escludere tale ipotesi.

Di fatto Marina Rigato non ha mai convissuto con Felice Maniero e, pur avendo avuto una figlia insieme, non ha mai accettato il modo di vivere di colui che col tempo sarebbe diventato un potente boss della malavita, in grado di contare su un esercito di criminali composto da oltre 500 persone e dedito ad ogni tipo di affare criminoso, tra cui droga, rapine e controllo dei casinò veneziani e croati. Donna di Felice Maniero, nonché cognata di un altro esponente della Mala del Brenta, non si è mai impelagata e non ha mai avuto alcun problema con la giustizia. Da diversi anni si era rifatta una vita sposandosi con Edoardo Daniele. Insieme erano andati a vivere nel comune di Saonara. Marina Rigato ha sempre lavorato in qualità di impiegata amministrativa. Era andata in pensione da appena un anno. Ha accusato i primi sintomi della malattia a dicembre, mentre era in vacanza con il proprio compagno. I suoi funerali avranno luogo alle ore 9.30 di sabato 3 giugno nella chiesa parrocchiale di Saonara.