JESOLO - «Una settimana di proroga per recuperare le perdite registrate nei giorni di maltempo». La proposta è circolata in questi giorni tra le 70 casette del Villaggio di Natale allestito tra piazza Mazzini e piazza Aurora, quest'anno gestito direttamente dal Comune per contenere le spese. Le presenze sono state ottime nei giorni di festa, sempre con migliaia di visitatori, mentre nei giorni feriali, soprattutto quelli prima di Natale, l'affluenza è stata più bassa anche per colpa del meteo che quest'anno non ha sempre invogliato i turisti a raggiungere la città per una passeggiata tra mare e mercatini.

LA RICHIESTA

Ed è per questo che negli ultimi giorni tra i gestori delle casette, ai quali quest'anno è stato imposto il pagamento dell'energia elettrica, è stata avanzata la proposta di posticipare di una settimana la chiusura del villaggio rispetto a quella prevista dell'8 gennaio. «Un modo per provare a recuperare i mancati incassi nei giorni di maltempo». Su questo fronte però l'Amministrazione comunale è stata chiara e difficilmente potrà concedere proroghe, tenendo tra l'altro conto che dalla vigilia di Natale le presenze non sono quasi mai mancate. «Non abbiamo ricevuto alcuna proposta spiega il sindaco Christofer De Zotti e non stiamo facendo alcuna riflessione su questa possibilità: l'unica considerazione attualmente in corso è sulla possibilità di prorogare di una settimana l'apertura del presepe di ghiaccio a Jesolo Paese, ma semplicemente perché è stato aperto con 7 giorni di ritardo vista la difficoltà nel reperire le teche delle statue». Ma con una città che ha registrato anche ieri una buona affluenza di visitatori ai presepi di sabbia e appunto di ghiaccio, con le code visibili per gran parte della giornata, non manca la polemica, in questo caso suoi fuochi di Capodanno. «Molti cittadini dice l'ex sindaco Valerio Zoggia hanno definito irrispettoso lo spettacolo pirotecnico a ridosso del cimitero: io da sindaco avevo sospeso i fuochi di Ferragosto perché era annegato un giovane. La festa è andata bene, ci sono state tante presenze, ma i fuochi potevano essere fatti altrove, per esempio sulle rive del Sile dove non avrebbero dato fastidio a nessuno. E' una questione di sensibilità». Secca la replica del sindaco De Zotti: «Abbiamo animato Jesolo Paese con una festa per giovani e famiglie ribatte , ma anche ottenuto una grande visibilità nazionale: è una polemica strumentale».