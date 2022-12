JESOLO – Come una domenica di piena estate. Jesolo diventa la città del Natale e fa il pieno di turisti. È l’effetto dei tanti eventi organizzati dal Comune, da ieri entrati nel vivo e che hanno proiettato la città in un clima di grande festa. La festa dell’Immacolata ha riversato in città tantissimi pendolari, provenienti da tutto il Nordest, tanto che in una sola giornata sono state oltre 50 mila le presenze registrate dal lido al paese, con numerose famiglie presenti ma anche tanti ospiti stranieri, tedeschi e austriaci in particolare, ormai sempre più legati alla città anche nei mesi invernali. Addirittura venticinque gli hotel aperti, molti dei quali con un’occupazione molto vicina al tutto esaurito fino a domenica, una tendenza destinata a ripetersi anche nel prossimo fine settimana e poi da Natale a Capodanno grazie anche al concerto di Elisa e alla feste in piazza Kennedy. Visto il periodo, se non è un record poco ci manca. A favorire il boom di presenze sono anche le gare internazionali di karate con circa 5mila atleti provenienti da tutto il mondo mentre da venerdì 16 a domenica 18 dicembre il Palazzo del Turismo ospiterà la finale del campionato nazionale a squadre di ginnastica artistica. Ma tutto questo non è altro che la conferma del grande appeal che continua a registrare il litorale jesolano, dove per altro ci sono anche chioschi aperti sulla spiaggia e dove l’allungamento stagionale ormai è diventato una realtà ampiamente consolidata.



I DISAGI

E con questa situazione non sono mancati i disagi sul fronte della viabilità, con code e rallentamenti durati per tutto il giorno, mentre gran parte dei parcheggi del lido è andata esaurita già attorno alle 12. Il clou delle presenze si è concentrato al lido, soprattutto tra piazza Mazzini e piazza Aurora dove si trova il mercatino di Natale, da ieri aperto tutti i giorni. Tantissimi i visitatori che hanno affollato le 70 casette, la pista di pattinaggio e l’area giochi di piazza Aurora, tanto che in serata dal Comune è stato diffuso il dato di almeno 10 mila persone presenti per tutto il giorno al Villaggio di Natale mentre da metà pomeriggio un fiume umano ha collegato le due piazze. Suggestiva la cerimonia di apertura della casa di Babbo Natale allestita in piazza Aurora (dove da subito si sono registrate le code di visitatori), preceduta dall’arrivo della giunta comunale a bordo di una slitta trainata da una cavallo.



IL PRESEPE DI GHIACCIO

Migliaia le presenze anche a Jesolo Paese, dove ieri mattina è stata inaugurata la seconda edizione del Presepe di Ghiaccio più grande d’Italia in piazza Primo Maggio. Durante l’inaugurazione Don Gianni Fassina, parroco di Jesolo Paese, e Monsignor Oleksandr Yazlovetskyi, Vescovo ausiliare di Kiev hanno benedetto il presepe, che resterà aperto fino all’8 gennaio. Anche qui, subito dopo la cerimonia del taglio del nastro si sono formate le code di visitatori in attesa di ammirare le opere realizzate dal team dell’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico, guidato da Francesco Falasconi, maestro intagliatore con numerosissimi riconoscimenti. Due le teche che ospitano le statue: in una sono stati realizzate delle statue che ricordano il mare e la spiaggia, nell’altra il presepe tradizionale con le classiche raffigurazioni. Aperto anche il Villaggio delle Stelle in piazza Milano, dove domenica verrà inaugurato anche il presepe di sassi grande 500 metri quadrati e realizzato dallo scultore jesolano Sergio Dalla Mora. E il boom di presenze non è mancato nemmeno a Cortellazzo con il Borgo in Festa. «La città è entrata nel clou dei festeggiamenti – commenta il sindaco Christofer De Zotti -, la prima risposta è stata molto positiva, con migliaia di presenze ovunque. Tantissime le famiglie al villaggio di Natale, le code non sono mancate anche al presepe di ghiaccio dove puntiamo a migliorare i 40 mila visitatori dello scorso anno».