JESOLO (VENEZIA) - La città celebra il Natale e festeggia l'allungamento stagionale. Boom di presenze per le feste natalizie nel litorale. Ad aprire i battenti sono almeno 25 hotel, ma altri nei prossimi giorni potrebbero rompere gli ultimi indugi e seguire l'esempio dei colleghi. In ogni caso già con le attuali aperture sono state raggiunte le cifre degli anni pre-pandemici, regalando così alla città un clima di grande festa. Il merito è dei tanti eventi, dai presepi al villaggio di Natale. Le presenze sono già buone in questo weekend, con una buona occupazione negli hotel ma il clou si registrerà a Capodanno, anche con punte di tutto esaurito e il ritorno di ospiti stranieri, tedeschi e austriaci in particolare. Proprio per la notte di Capodanno, per la festa in piazza Kennedy a Jesolo Paese, il Comune sta cercando un ospite a sorpresa, tra gli artisti contattati ci sono Ermal Meta e poi Dargen D'Amico, che però avrebbero declinato l'offerta. In ogni caso sono davvero tanti gli eventi messi in programma dal Comune, mentre oggi al Villaggio di Natale, alle 14.30, ci sarà lo spettacolo dei trampolieri e lunedì lo spettacolo di Daiana Orfei in piazza Aurora alle 16. Aperte anche le mostre in piazza Brescia La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park. Anche in questo caso le aperture saranno legate ad un ampio calendario di eventi. Oggi, dalle 11.30 alle 17 si scatterà la Foto ricordo con Babbo Natale. Lunedì fra le 11.30 e le 17.30 si terrà invece la Caccia alle renne smarrite di Babbo Natale. Nella stessa giornata alla mostra La Fabbrica della Scienza ci sarà il Christmas Show con intrattenimento e micro-spettacoli a tema natalizio. Sulla spiaggia da oggi sarà aperto fino all'Epifania il chiosco Veliero, con eventi natalizi. «Ad oggi abbiamo 25 hotel aperti commenta Piefrancesco Contarini, presidente dell'Associazione jesolana albergatori , ma soprattutto ci sono buone prenotazioni che per tradizione aumenteranno nel weekend di Capodanno. Tra l'altro ad aprire i battenti ci sono anche strutture a 5 stelle, comunque di prestigio, e ad essere lanciato è un messaggio importante, la città ci crede e si è preparata al meglio ad affrontare le prossime due settimane».

Le nazionalità

Per quanto riguarda le nazionalità, se ci saranno ospiti stranieri la maggioranza saranno ovviamente italiani. «Il 97% degli italiani che si sposterà durante le feste conclude Contarini resterà in Italia, quindi ci aspettiamo l'arrivo di tanti connazionali». Soddisfatto anche Roberto Dal Cin, presidente nazionale di Confapi Turismo. «L'allungamento stagionale sta diventando sempre più una realtà spiega ogni giorno raccogliamo tanti segnali importanti, dobbiamo continuare in questa direzione e crederci ancora di più».