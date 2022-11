In spiaggia anche a dicembre, la sfida del chiosco Veliero Foto

JESOLO - Natale in riva al mare, Jesolo sempre di più città viva tutto l'anno. Spiaggia compresa.



Lo sanno bene al chiosco Veliero, dove ieri il funambolico, assieme a Bruno Sartorelli, ha presentato il calendario degli eventi natalizi al già da questo fine settimana. Da ciò la scelta di tenere aperto il chiosco sulla spiaggia, con giochi gonfiabili, elaborando un calendario di eventi per famiglie e deejay set. E, giusto per sottolineare l'importanza di questa intraprendenza, ieri alla presentazione degli eventi sono arrivati anche il sindaco Christofer De Zotti, l'assessore al Commercio Alessandro Perazzolo e il presidente del consorzio Jesolo-Venice Luigi Pasqualinotto. «Quando ci sono imprenditori che credono nella città e vogliono continuare le aperture, soprattutto se si tratta di un chiosco ha detto il sindaco -, questi vanno ringraziati e sostenuti. Voglio sottolineare che dietro ai tanti eventi organizzati, c'è anche una complessa macchina amministrativa, compresi quei dipendenti comunali che venerdì sera, fuori servizio, hanno lavorato per terminare l'allestimento del mercatino di Natale». Sulla stessa scia le parole dell'assessore Perazzolo: «Questa è la dimostrazione che Jesolo può essere una città viva tutto l'anno».Di fatto lo stessa convinzione che ha ispirato il titolare del chiosco. «Noi facevamo già una stagione lunga spiega , ma nell'autunno del 2020, al termine di un'estate non facile, avevamo deciso di continuare l'apertura. All'epoca, la divisione in zona rossa, impedì di continuare quel progetto, ma nel 2021 l'abbiamo ripreso e quest'anno lo continuiamo con alcune migliorie, per esempio con la terrazza che sarà riscaldata. Se il meteo ci darà una mano, asseconderemo un'esigenza degli ospiti che sempre di più frequentano la spiaggia anche d'inverno».