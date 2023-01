JESOLO - Non si ferma all'alt degli agenti della Polizia locale, viene bloccato dopo un inseguimento. A finire nei guai è un giovane della zona che si trovava in sella ad un ciclomotore nella zona della Pineta. Il ragazzo stava procedendo con il suo cinquantino quando si è imbattuto in una pattuglia degli agenti, che nelle ultime settimane hanno potenziato ulteriormente il controllo del territorio, soprattutto nelle zone meno frequentate. Ed è stato in questo contesto che un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento per le vie della città.

L'inseguimento

Nonostante l'alt impartito dagli agenti, il giovane ha infatti cercato di evitare il controllo accelerando, cercando così di far perdere le proprie tracce. Ed è stato per questo che durante la fuga il conducente ha messo in atto una serie di manovre azzardante come pericolosi sorpassi. A nulla però sono valsi i suoi tentativi di fuga perché poco dopo il giovane è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che sono riusciti a mettere fine alla sua corsa con tutta la prontezza di riflessi richiesta dalla situazione. Dai controlli è emerso che il ciclomotore circolava privo di copertura assicurativa ed il conducente, maggiorenne, risultava in possesso di Cigc (patentino) scaduto di validità da tre anni. Il conducente, oltre alle sanzioni relative ai documenti di guida e circolazione, è stato sanzionato per la condotta alla guida, con conseguente segnalazione alla Prefettura di Venezia per l'inottemperanza all'alt. Il ciclomotore è stato invece sequestrato. I controlli di polizia stradale e di contrasto al fenomeno dei reati di tipo predatorio continueranno con cadenza giornaliera. A proposito di controlli, alcuni residenti della zona di piazza Marina, in particolare tra le vie Cellini e Gorizia, hanno segnalato che da alcuni giorni stazionerebbero, nelle ore notturne, dei giovani a ridosso della chiesa estiva di piazza Nember.

«E' una presenza insolita è il commento raccolto per gli orari serali e soprattutto per la zona, non frequentata e in questo momento più isolata rispetto al centro. Qualche controllo in più non guasterebbe». Gli stessi residenti hanno bocciato, tra l'altro, l'ipotesi circolata nei social e lanciata con un video dal consigliere Daniele Bison, di diminuire l'illuminazione dei parcheggi di via Gorizia anche se oggi non sono frequentati da automobilisti. «La questione sicurezza dicono sempre gli abitanti è evidente visti gli ultimi episodi, questo è il momento di alzare la guardia contro certe situazioni».