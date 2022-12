Non si fermano all'alt, scontro a fuoco tra carabinieri e banditi

ROVIGO - Inseguimento stamani nel Rodigino di un'auto da parte dei carabinieri che hanno esploso alcuni di pistola dopo che un malvivente aveva puntato una pistola contro i militari che avevano imposto l'alt. Nessuno è rimasto ferito e i banditi, dopo aver abbandonato l'auto, sono fuggiti. Il fatto è avvenuto nella frazione Concadirame del comune di Rovigo, dove l'Ama aveva istituito un posto di blocco.

Una Bmw con tre persone a bordo, è stata avvicinata dai militari ma, anziché fermarsi ha accelerato ed è fuggita lungo la via San Gregorio, venendo inseguita dai carabinieri. Ad un certo punto il mezzo dei malviventi si è fermato, probabilmente perché i banditi non conoscevano bene le strade locali, e mentre uno dei militari si stava avvicinando, il bandito seduto a lato del conducente ha estratto una pistola puntandola contro l'investigatore. Un altro militare ha reagito sparando alcuni colpi con l'arma di ordinanza contro la vettura dei malavitosi, senza colpire nessuno. È stato in questo frangente che i tre occupanti sono fuggiti attraverso i campi facendo perdere le loro tracce nelle campagne. La Bmw è stata ovviamentye posta sotto sequestro. Sono in corso ricerche che, al momento, non hanno avuto esito.