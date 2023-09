JESOLO - ​Caribe Bay, "l'oasi caraibica" di Jesolo in finale per i premi internazionali ai migliori parchi divertimento. Il parco a tema acquatico di Jesolo ha superato le selezioni ed è entrato nella short list dei finalisti di diversi premi internazionali dedicati al mondo dei parchi divertimento.

Tra i primi appuntamenti, il Park World Excellence Award 2023 in programma a Vienna, in concomitanza con IAAPA Expo Europe, manifestazione fieristica organizzata da IAAPA – Global Association for the Attractions Industry – che, dal 25 al 28 settembre, chiamerà a raccolta nella capitale austriaca tutto il mondo dell’intrattenimento, in rappresentanza di oltre 6mila parchi in più di 100 Paesi.

In finale

Dopo aver superato diversi livelli di giudizio, Caribe Bay è nella rosa dei finalisti per due categorie relativamente all’area EMEA (Europe, Middle East, Africa): “Best Live Entertainment” con lo show Mermaids, lo spettacolo di tuffi e salti mortali ispirato al mondo dei pirati e delle sirene, e “Best Waterpark”.

Tra i competitors, nomi del calibro di Walt Disney Studios Park, PortAventura, Puy du Fou e i migliori parchi di Emirati Arabi e Qatar. Contestualmente, Caribe Bay è in lizza per altri premi su scala europea e globale. Determinanti nella scelta delle diverse commissioni che hanno ammesso il parco alle candidature sono state la tematizzazione, l’offerta trasversale che intercetta un pubblico molto eterogeneo e la formula basata su un mix di attrazioni e spettacoli.

Luciano Pareschi, ceo e Founder del Caribe Bay ha dichiarato: «Queste candidature ci spingono a sviluppare nuovi progetti, nell’ottica di offrire sempre più servizi a target diversi. Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti in questi anni e di portare il nome di Jesolo nel mondo, contribuendo alla promozione e alla conoscenza di questo straordinario territorio, che ha ancora un enorme potenziale di crescita».

I numeri

Gli ospiti del Caribe Bay sono per il 50% provenienti dall’estero: tra i principali mercati di riferimento si collocano Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, Slovenia e Regno Unito. Il parco è visitato ogni anno da una media di 280.000 persone in circa 3 mesi e mezzo di apertura.