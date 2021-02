S.MICHELE AL TAGLIAMENTO - Al via i lavori per la sistemazione del canale Fanotti a San Michele al Tagliamento, che comporteranno la chiusura del tratto della strada Jesolana per un mese. Da inizio mese, il Consorzio di Bonifica ha avviato il cantiere con tanto di chiusura della strada metropolitana 42 nel tratto al confine tra i Comuni di Portogruaro e San Michele. Nell'ambito degli interventi di miglioramento della funzionalità idraulica dei bacini consorziali tra i fiumi Taglio e Tagliamento, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha informato dell'avvio dei lavori per realizzazione del sottopassante Fanotti.



L'INTERVENTO

Ha un valore economico di 180mila euro, risulta strategico per l'equilibrio idraulico del territorio e avrà una durata di 98 giorni naturali. Da anni infatti, in occasione di abbondanti piogge, il canale Fanotti non riusciva a smaltire tutta l'acqua raccolta a nord di San Michele, mettendo a rischio anche alcune abitazioni della zona al confine tra Fossalta e San Michele. Il Consorzio da anni sta lavorando al problema, prima con la sistemazione del canale Fanotti che costeggia la Jesolana e ora con questo nuovo intervento, che permetterà di installare un nuovo manufatto che attraversa la strada per un migliore deflusso nel canale. Proprio per la costruzione del manufatto si è resa necessaria la chiusura della strada Jesolana con le deviazioni sulla viabilità alternativa, per un periodo indicativo di circa 30 giorni.



IL NUOVO PERCORSO

Per chi proviene da Jesolo e deve raggiungere San Michele trova la deviazione a Sindacale di Concordia, lungo la strada metropolitana 68, per proseguire fino a Portogruaro e quindi sulla Statale 14 fino a San Michele. Lo stesso per il senso inverso. Da Lugugnana invece si può proseguire sulla strada metropolitana 74 per raggiungere la Statale 14. Atvo ha attivato le navette per le linee Portogruaro-San Michele-Jesolo, Lignano-Portogruaro per permettere agli utenti di raggiungere l'autostazione di Portogruaro e proseguire il viaggio per la destinazione senza alcun ritardo.

