Perde il controllo del Tir carico di ferro ed esce di strada ribaltandosi, code in Triestina

SAN DONA' DI PIAVE - Esce di strada con il Tir, caos sulla "Triestina" a San Donà di Piave. È successo questa mattina verso le 8 a Ponte Alto, lungo il tratto che da Ceggia porta alla città del Piave. Il conducente del pesante mezzo ha sbandato, finendo a lato della Statale 14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato trasferito in ospedale a San Donà, dove è stato medicato. Pesante invece le conseguenze per la viabilità. I carabinieri hanno dovuto bloccare il traffico per permettere al soccorso stradale, intervenuto con due grosse gru, di rimuovere l' autoarticolato carico di materiale ferroso. Possibili ritardi possono essere registrati per le linee 8 e 15 dell'azienda dei trasporti pubblici Atvo.

Ultimo aggiornamento: 09:44

