Tamponamento nel tratto maledetto della A4, uscita obbligatoria a San Stino Foto

SAN STINO - È stato chiuso al traffico oggi pomeriggio - 26 aprile - il tratto autostradale della A4 tra San Stino e Nodo di Portogruaro, in direzione Trieste, il "tratto maledetto" della Venezia-Trieste, a causa di un tamponamento avvenuto tra due mezzi pesanti. Lo rende noto Autovie Venete.

Il tratto è stato chiuso verso le 16.15 ed è stata istituita l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia e il divieto di ingresso allo stesso casello per chi è diretto a Trieste. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie e i mezzi di soccorso meccanico.