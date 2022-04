Schianto frontale mentre piove a dirotto, feriti due automobilisti

PASIANO - Due automobilisti sono rimasti feriti in un incidente stradale successo questa mattina, martedì 26 aprile, in via Pieroni a Pasiano di Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Sacile, poco prima della 6, mentre pioveva a dirotto, si sono scontrate frontalmente un'Audi A3 condotta da una 29enne di origine romena e una Peugeot 2006 con alla guida un cinquantenne di Pasiano.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elisoccorso in codice giallo. La donna è stata accolta all'ospedale di Pordenone. Non sono in pericolo di vita.