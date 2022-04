Chiazze di carburante sull'asfalto, auto abbatte il guardrail e finisce nella scarpata: 36enne miracolata

ALANO DI PIAVE (Belluno) - Incidente oggi, martedì 26 aprile, poco prima delle 12.30 ad Alano di Piave in via Nazionale. Grosso spavento per una donna di 36 anni di Quero Vas, A. C., che è finita fuori strada con la sua Citroen C3 a causa dell'asfalto viscido per il carburante perso da una vettura finita in panne poco prima davanti a lei.

Dopo la carambola l'auto ha divelto 4 metri di guard rail finendo sulla scarpata.

La donna è stata miracolata: se l'è infatti cavata con ferite di media gravità, è stata portata in ospedale in codice giallo per precauzione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre e carabinieri.