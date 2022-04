Schianto in A4 nel tratto maledetto, auto rimbalza e il guidatore resta incastrato nell'abitacolo

Ha perso il controllo dell'auto schizzata come una pallina contro il guard-rail: il conducente rimane incastrato nell'abitacolo. Spettacolare incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A4 lungo il solito tratto che attraversa il Veneto orientale, tra gli svincoli di Noventa di Piave e Cessalto. Il conducente dell'utilitaria verso le 19 stava percorrendo l'autostrada verso Trieste. Dopo aver oltrepassato lo svincolo di San Donà, ne ha perso il controllo. L'auto è finita contro il guard-rail finendo per essere sbalzata da destra a sinistra più volte. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti altri mezzi nello spaventoso incidente. Subito è stato allertato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari di San Donà con l'ambulanza e i colleghi di Treviso con l'elicottero. Il conducente, rimasto ferito, è stato liberato da ciò che era rimasto dell'abitacolo. Per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale a San Donà. Inevitabili i disagi per gli altri utenti rimasti incolonnati per circa 4 chilometri. Duro lavoro per la Polizia stradale di San Donà e gli Ausiliari del traffico.

