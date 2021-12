PORTOGRUARO - Per un incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa stamani poco prima di mezzogiorno la Statale 14 “della Venezia Giulia”, in entrambe le direzioni , all’altezza km 59,300, a Portogruaro (Ve). Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli e c'è stata una colonnina del gas danneggiata. Sul posto il commissariato di Portogruaro che segnala un ferito preso in carica dal Suem.