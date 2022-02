Si rovescia da solo con l'automobile e finisce all'ospedale

SALZANO - Alle 22 di ieri sera, lunedì 7 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Robegano di Salzano per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Mestre con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il ferito, che stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.