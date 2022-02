Incidente sul Passante: mezzo dei vigili del fuoco di traverso, 4 chilomentri di coda

MIRANO - Incidente sul Passante: nessun ferito ma code fino a 4 chilometri . Alle 14.40 di oggi, venerdì 18 febbraio, un incidente ha coinvolto un mezzo pesante di vigili del fuoco sul Passante di Mestre, in direzione Trieste, nel tratto compreso tra il bivio tra la A4 e la A57 e la stazione di Spinea. L’incidente, senza conseguenze per le persone, ha coinvolto un autoarticolato dei vigili del fuoco adibito al trasporto di mezzi operativi e si è verificato, senza coinvolgere altri veicoli, al chilometro 378 est, in territorio di Mirano (Venezia).

Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme ai tecnici dei vigili del fuoco e agli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre. A causa del mezzo messo di traverso in carreggiata e delle operazioni di recupero, che hanno richiesto l’intervento di un’autogrù, è stato necessario chiudere al traffico due corsie di marcia e in carreggiata est del Passante si sono formati fino a 4 chilometri di coda.