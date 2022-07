Grande esodo, incidente mortale sul Passante di Mestre: con l'auto contro tir in sosta, morta una donna

VENEZIA - Una donna romena di 56 anni è morta in un incidente avvenuto intorno alle ore 6.30 sul Passante di Mestre, tra i caselli di Martellago-Scorzè e Preganziol. La vettura su cui la donna era a bordo ha tamponato violentemente un mezzo pesante fermo in piazzola di sosta. A causa della violenza dell'urto la passeggera è deceduta all'istante, mentre è rimasto ferito in modo grave il conducente, il compagno romeno sempre di 56 anni. La coppia risiede a Velletri. Illeso l'autista del mezzo pesante. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta sul posto per i rilievi. Sul posto hanno operato anche i Vigili del fuoco, il soccorso stradale e il personale di Concessioni Autostradali Venete, in servizio di assistenza e presegnalazione, con il coordinamento del Centro operativo di Mestre. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con 8 chilometri di coda e traffico in aumento in queste ore, anche a causa degli spostamenti di vacanzieri. Il traffico è stato deviato lungo la A57-Tangenziale di Mestre all'altezza del Bivio A4/A57 a Dolo, in direzione Venezia, con conseguenti incolonnamenti alla barriera di Mestre.

Il Passante è stato riaperto alle 9.40. A causa della deviazione sulla A57 Tangenziale di Mestre, si sono formati incolonnamenti alla barriera di Mestre che hanno raggiunto i 6 chilometri, fino al casello di Mirano-Dolo, ora in lenta ma progressiva diminuzione grazie alla riapertura del tratto di A4 precedentemente interdetto.

Le code al casello