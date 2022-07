Incidente in moto ai piedi del passo del Brocon: muore 60enne

RONCO FOSSE - Un 60enne veronese ha perso la vita a bordo della sua moto oggi, 30 luglio. Intorno alle 13 si trovava in località Ronco Fosse, nei pressi del passo del Brocon, quando si è scontrato con un'auto. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sono arrivati i carabinieri di Cevalese, il personale sanitario del Suem con l'elicottero e i vigili del fuoco.