Vacanze, via al grande esodo, ecco tutte le giornate da bollino nero e rosso in autostrada: si parte il 30 luglio

Domani (sabato 30 luglio) sarà una giornata da «bollino nero» (traffico critico) secondo Autovie Venete, in concomitanza con il momento di grande esodo per le vacanze estive. I tecnici della Concessionaria hanno stilato un calendario che prevede altre tre giornate da bollino nero: sabato 6 agosto, sabato 20 agosto (primo giorno di controesodo), sabato 27 agosto. Sono invece 8 le giornate da bollino rosso (traffico particolarmente intenso): domenica 31 luglio; e in agosto venerdì 5, domenica 7; sabato 13; venerdì 26 e domenica 28; infine a settembre sabato 3 e domenica 4. In queste occasioni maggiore è lo sforzo - in quanto a numeri di persone operative - da parte della Concessionaria, in sinergia con la Polizia stradale. Una singola giornata da bollino nero equivale per Autovie Venete all'impiego di circa 200 persone, distribuite tra gestori di tratta/esattori, operai della manutenzione, assistenti all'utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario.

