Invade la corsia opposta e si schianta contro un platano, Filippo muore a 37 anni. A tradirlo un colpo di sonno

CONCORDIA SAGITTARIA - Forse un colpo di sonno lo ha tradito mentre stava tornando a casa e Filippo muore nello schianto contro un platano. Aveva 37 anni Filippo Signorin di Concordia Sagittaria e la scorsa notte è uscito di strada a Viola, poco dopo dall'abitato di Lugugnana di Portogruaro. La richiesta di soccorso è arrivata alle 3.10 al 118 da un automobilista che si ha visto l'auto del concordiese incidentata. Filippo stava percorrendo la "Jesolana" in direzione di Sindacale per rincasare. Giunto a Viola ha invaso la corsia opposta finendo contro un platano. All'arrivo dei sanitari e del vigili del fuoco purtroppo non c'era più niente da fare:Filippo è deceduto nel terribile impatto della sua Volkswagen Polo. Tutto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Portogruaro. Ultimo aggiornamento: 08:11