Scontro frontale fra due auto: attimi di panico per due mamme con i loro bimbi

ERACLEA - Incidente questa mattina, 2 febbraio, ad Eraclea coinvolte due mamme e due bambini. Attorno alle 10, lungo la SP 53 in via Morosini a Eraclea, l'incidente che ha coinvolto quasi frontalmente due auto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da San Donà di Piave che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le due mamme che sono le conducenti dei due veicoli, e i relativi figli erano già tutti fuori dalle auto e assistiti dal personale sanitario del Suem. Sul posto a scopo cautelativo anche l’elisoccorso del 118. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

