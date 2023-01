CHIOGGIA - «Mi ha avvertito mia suocera. Diceva che un autista stava gridando, al telefono, di aver investito qualcuno. Sono corso subito a vedere: il morto era mio suocero». Cosa abbia provato, mercoledì pomeriggio, Ottavio Stoppa, genero di Luigino Formenton, nel vedere il corpo del parente buttato contro la recinzione del Bosco Nordio, a Cavanella, a lato della Romea, si può solo immaginare. Fino a pochi minuti prima i due erano intenti a chiacchierare, insieme ad un amico comune, all’interno dell’officina che era stata di Luigino e che, adesso, è gestita da Ottavio. Poi, qualche minuto prima delle 15, l’anziano , di 81 anni, aveva salutato. «Vado a fare due passi fino al cimitero», aveva detto, allontanandosi. «La nostra abitazione è sopra l’officina – spiega Ottavio – tra noi e il cimitero ci saranno 150 metri, ma mio suocero non ne avrà percorsi più di 30, a giudicare dalla posizione del furgone che l’ha investito». Il furgone proveniva da Rosolina e il suo conducente, appena si è reso conto dell’accaduto, si è fermato, è sceso e, in preda all’agitazione, si è avvicinato proprio alla casa della vittima, per telefonare, e lì è stato udito dalla suocera di Ottavio. A nulla sono serviti i soccorsi, giunti dal vicino territorio polesano. I rilievi sono stati compiuti dalla polizia locale di Chioggia. «Mio suocero ha fatto un volo di almeno dieci metri – racconta Ottavio – è stato preso da dietro e credo che non si sia reso conto di nulla. Di sicuro è morto sul colpo».

LA DINAMICA