Investita da un treno, una persona muore catapultata a metri di distanza

CEGGIA - Investita da un treno nella tratta ferroviaria compresa tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave: una persona è morta. Non se ne conoscono per ora le generalità nè il sesso. L'allarme è scattato verso le 9 di questa sera giovedì 12 gennaio al confine tra le province di Treviso e la Città Metropolitana di Venezia. Sul posto sono intervenuti sanitari anche con l'elicottero alzato si in volo da Treviso. Purtroppo per la persona investita non c'è stato niente da fare. Inevitabili i disagi per il viaggiatori delle ferrovie. La circolazione è stata sospesa tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza dopo aver accertato la presenza della persona deceduta. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potranno registrare ritardi. Il treno FA 9480 Roma Termini (16:30) - Trieste Centrale (21:55) è fermo dalle ore 20:35 a San Donà di Piave.