Alle 5.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo laper lo, un'Alfa Romeo Mito e una Renault Espace: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due autisti, rimasti. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 e portati in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro e la deviazione del traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.