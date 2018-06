Frontale mentre torna a casa dal lavoro: muore Matteo, cuoco di 22 anni

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

JESOLO - Schianto frontale,sulla strada di casa dopo aver terminato il turno di. Terribile incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle 15, lungo via Colombo, a poca distanza dal centro abitato di. La vittima èdi Musile che abitava nella frazione diin via Canaletta Sicher con i genitori, papà Natalino e mamma Maria, e la sorella Laura di qualche anno più giovane.al vicino ristorante Ai Pescatori,e stava rientrando a casa per riposarsi, prima di riprendere il lavoro per le ore serali.LO SCHIANTODue i mezzi coinvolti: una Seat Ibizia guidata dal 22enne di Musile e un furgoncino Volkswagen con al volante R.L.,