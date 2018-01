Incendio nella legnaia di casa, anziana intossicata e ricoverata

Prozzolo di Camponogara (Venezia) per un incendio estesosi al tetto della abitazione: la donna anziana è stata soccorsa dal suem 118 per aver inalato del fumo. Le squadre intervenute da Mira, Mestre e Piove di Sacco, sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando l'estensione a tutta la copertura. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ci sono volute tre ore per completare lo spegnimento della legnaia e mettere in sicurezza l'abitazione.

VENEZIA - Fiamme in legnaia e anziana in ospedale ieri a