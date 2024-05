SAN STINO - Architettano la truffa nei minimi particolari per derubare l'anziana: colpo a La Salute di Livenza. Vittima una donna disabile che è stata gabbata da almeno due persone che hanno contattato anche i figli per riuscire nel colpo da quasi 3 mila euro. «La prima ad essere contattata sono stata io: - spiega la figlia della vittima - ho ricevuto una chiamata sul cellulare da un numero a me sconosciuto da un uomo che, presentandosi come il direttore delle Poste di San Donà, mi chiedeva il numero di mio fratello asserendo che c'era una raccomandata da ritirare. Nonostante insistesse nel volere il numero, non gliel'ho dato ma ho contattato io stessa mio fratello». La donna non poteva sapere che era rimasta già vittima della banda. Già, perché l'uomo, dopo aver chiamato il numero del truffatore, che ha fornito addirittura nome e cognome reali del funzionario delle Poste, si è diretto a San Donà per ricevere la raccomandata scoprendo che non lo avevano mai chiamato. Nel frattempo il truffatore è riuscito a chiamare nuovamente la figlia della vittima la quale ha ribadito che si trovava all'estero: «In quel momento abbiamo capito che era in corso una truffa, e allora abbiamo cercato di chiamare subito mia mamma ma il numero di casa era sempre occupato». I malviventi stavano dicendo alla vittima che il figlio aveva investito una donna e che sarebbe stato denunciato ma, a fronte di 8500 euro, la denuncia sarebbe stata tolta.

IL MECCANISMO

La povera donna, tra l'altro disabile, impaurita ha spiegato che non aveva con sé quella somma, consegnando tutto l'oro trovato in casa oltre a 800 euro. «Sono riuscita a contattare mia cognata che vive lì vicino: - spiega ancora la figlia - ha trovato mia mamma in stato confusionale. Poco dopo al telefono è arrivata una chiamata di un fantomatico carabiniere che spiegava di essere venuto a conoscenza della truffa e che avrebbe inviato una pattuglia». In realtà era l'escamotage per permettere ai truffatori di scappare indisturbati. I carabinieri, che hanno avviato diversi incontri in tutto il Portogruarese per avvisare la popolazione, ribadiscono che le forze dell'ordine non vengono mai a casa a prendere denaro e di non consegnare mai niente a nessuno.