Nubifragio sulla Bassa padovana: strade senza luce a Montagnana e danni alle coltivazioni di mais a Borgo Veneto

BASSA PADOVANA - Un nubifragio si è abbattuto nella mattinata di oggi, sabato 25 maggio, in vaste aree della Bassa padovana. Verso le 8.30 forti precipitazioni si sono abbattute a Montagnana e dintorni. La città murata, già duramente provata dagli allagamenti dei giorni scorsi, si è risvegliata sotto una violenta grandinata. Alcune vie sono senza luce e ci sono strade completamente ricoperte dai chicchi di ghiaccio. La protezione civile è in zona per monitorare eventuali danni.

Grandine anche a Borgo Veneto, dove si sono avuti danni alle coltivazioni, e ai confini occidentali di Este e Baone. Nei minuti successivi, il fronte temporalesco si è spostato verso est raggiungendo il Monselicense con intense piogge.