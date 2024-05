Maltempo, fulmine colpisce una casa a Saonara e scoppia l'incendio: i proprietari scappano in strada

SAONARA (PADOVA) - Un fulmine ha colpito una casa trifamiliare in via Costantina a Saonara, questa mattina 25 maggio intorno alle 10.30. È andato a intaccare l'impianto elettrico di una delle abitazioni e in pochi istanti è scoppiato un incendio.

Fulmine colpisce una casa

I proprietari sono corsi in strada e hanno chiamato i vigili del fuoco. In pochi minuti sono arrivati i pompieri con due mezzi e hanno spento le fiamme.

Della vicenda è al corrente anche il sindaco Michela Lazzaro: «Il boato si è sentito in tutta Saonara - ha detto - il tempestivo intervento dei soccorritori ha ridotto al minimo i danni». A monitorare la viabilità nella zona teatro dell'incendio è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Già nelle prossime ore sarà possibile fare una prima stima dei danni. I residenti delle altre due abitazioni della trifamiliare al momento del fulmine non erano a casa. Le loro abitazioni non hanno subito danni.