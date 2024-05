CASTELNOVO BARIANO (ROVIGO) - Nella notte tra sabato e domenica, poco pima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via di Mezzo a Castelnuovo Bariano per l’incendio di un casolare. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Castelmassa e Rovigo con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 7 operatori, hanno spento le fiamme già estese al tetto in legno, evitando il coinvolgimento delle strutture affiancate. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3.