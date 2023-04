Autobus in fiamme sul ponte della libertà a Venezia, passeggeri "messi in salvo" dall'autista

VENEZIA - Autobus in fiamme sul Ponte della Libertà. L'incendio oggi, 21 aprile, attorno alle 14.30 quando il mezzo ATVO era pieno di persone che sono state fatte immediatamente scendere dall'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In via precauzionale è stata tolta anche l'energia elettrica alla linea del tram notevoli i disagi per la viabilità e per i pendolari.

L'autobus era partito da Mestre e andava in direzione di Venezia quando improvvisamente e per cause ancora da definire, ha preso fuoco verso la metà del Ponte. Altissima la colonna di fumo, visibile anche a chilometri di distanza che ha allarmato i cittadini. Il traffico è stato bloccato e la coda arriva già dalla zona del parco San Giuliano.