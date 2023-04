Paura a Cesiomaggiore. Tetto e impianto fotovoltaico di una casa divorati dal fuoco

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Dalle 9:30 di oggi, 18 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in via Stazione a Busche nel comune di Cesiomaggiore per l’incendio del tetto di un’abitazione e dell’impianto fotovoltaico: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi da Feltre con personale permanente e volontario e dalla centrale di Belluno con 2 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala il carro aria e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato la quasi totalità della copertura interessando anche il sottotetto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di bonifica da parte delle squadre.