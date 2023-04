Autobus in fiamme sul ponte della Libertà, code infinite e Piazzale Roma bloccato

VENEZIA - Autobus in fiamme sul Ponte della Libertà. L'incendio oggi, 21 aprile, attorno alle 14.30 quando il mezzo Atvo (alimentato a gasolio) ha preso fuoco. A bordo c'erano alcuni turisti che sono stati fatti immediatamente scendere dall'autista. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Il blocco del ponte ha "isolato" Piazzale Roma e si sono formate lunghe code mandando in tilt la viabilità.

(Video © Sebastiano Casellati/Fotoattualità)