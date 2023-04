Belluno. Scoppia l'incendio in una casa, poi l'esplosione: 15 persone evacuate, un pompiere ferito. È l'ennesimo caso

BELLUNO - Un incendio cui è seguita un'esplosione, ha gravemente danneggiato uno stabile a Belluno in via Bolzano. È accaduto dopo la mezzanotte di oggi, 21 aprile, e un'ora dopo ecco l'esplosione. Durante l'intervento dei vigili del fuoco un pompiere è rimasto leggermente ferito mentre 15 persone, distribuite in quattro, appartamenti sono state evacuate. I pompieri accorsi dalla centrale e con i volontari di Longarone con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell'incendio dell'appartamento ai piani superiori, quando si è verificata l'esplosione, che ha coinvolto il vigile del fuoco. L'operatore a scopo cautelativo è stato portato in pronto soccorso per accertamenti e dopo qualche ora dimesso. L'abitazione di tre piani compreso il tetto ha subito gravi danni anche strutturali. In corso le operazioni dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'incendio e della successiva esplosione. Si tratta della quarta casa a fuoco a Belluno nel giro di pochi giorni.

I precedenti

Si tratta dell'ennesimo episodio. Lo scorso 18 aprile in via Stazione a Busche nel comune di Cesiomaggiore il tetto di una casa è andato a fuoco, così come l'impianto fotovoltaico. Le fiamme hanno interessato la quasi totalità della copertura interessando anche il sottotetto. E prima ancora, il 13 aprile, si è sviluppato un incendio all'interno di una canna fumaria in un'abitazione di Alleghe.

Ma il fatto più eclatante è quello di Farra di Feltre, del 15 aprile. Un appartamento è esploso a causa di una fuga di gas: una persona è rimasta ferita, 12 appartamenti sono stati danneggiati, 22 persone sono state evacuate. Gravissimi i danni. Il 47enne che occupava l'appartamento è ricoverato nel reparto Grandi ustioni di Padova e la Procura sospetta che si tratti di un gesto volontario.