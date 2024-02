Chioggia. Lutto nel mondo del turismo: è morta a soli 40 anni Giulia Gennari, proprietaria dello storico Palazzo Goldoni

CHIOGGIA (VENEZIA) - È morta Giulia Gennari, quarantenne, proprietaria dello storico Palazzo Goldoni, in Corso del Popolo, dove, oltre alle all'ospitalità per i turisti e ai matrimoni civili, lei stessa organizzava corsi ed eventi legati al mondo del volontariato e dell'educazione dei giovani, anche in collaborazione con l'associazione Amico Giardiniere.

Giulia, diversi anni fa, aveva avuto un tumore al seno, dal quale si era ripresa ma, negli ultimi mesi, era stata a lungo in ospedale, ideale per una ricaduta, e aveva lottato con tenacia per avere ragione del male che l'aveva colpita ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. Il padre di Giulia, Guglielmo (morto a ottobre del 2023) era giunto a Chioggia, da Donada, paese originario della famiglia, molti anni fa, assieme al nonno di Giulia che aveva acquistato la casa dove, per qualche tempo, era rimasto il famoso commediografo, e l'aveva restaurata trasformandola in uno dei primi alberghi di Chioggia.

Lei aveva continuato la tradizione, accompagnandola con varie iniziative di carattere culturale e sociale che, spesso, avevano a palazzo Goldoni il loro punto di riferimento. Per questa sua attività era conosciuta in città e apprezzata da un gran numero di amiche e collaboratrici. Moltissimi i messaggi di condoglianze pervenuti ai parenti più prossimi, la madre Michela e il figlio adolescente. La salma di Giulia è, oggi, nell'obitorio del cimitero di Porto Viro, in via dei Pini 12, dalle 8 alle 17.

Questa sera sarà celebrato un rosario ai Salesiani, alle 21, e venerdì il funerale nella chiesa parrocchiale di Porto Viro alle 14.30.