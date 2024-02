SPINEA - Il sorriso di Roberta Tamborrino, 54 anni, si è spento lo scorso 19 febbraio ma il suo ricordo e la sua forza rimarrà nel cuore di molti. Il suo ultimo gesto di generosità, la donazione delle cornee. Ha combattuto con tutte le sue forze contro un male che non le ha lasciato scampo, diagnosticato appena lo scorso agosto, senza mai perdere l'attenzione e le premure verso la sua famiglia e soprattutto verso i figli Sara e Andrea. Roberta ha lavorato al Pra Pubblico registro automobilistico per quasi 30 anni fino a qualche mese fa quando è stata costretta a interromperlo per sottoporsi al primo dei due interventi chirurgici ai quali sono seguiti dei cicli di chemioterapia. "Era una persona solare piena di vita e di energia racconta il marito Adriano Barbazza. Era una salutista convinta, aveva partecipato a 4 maratone e anche durante le cure andavamo a fare delle passeggiate perché amava la natura, il sole e la luce. In tutti questi mesi di sofferenze non ha mai perso l'attenzione verso gli altri, i figli, i genitori ma anche coloro con cui veniva a contatto in questi difficili mesi". Un impegno che ha proseguito fino all'ultimo esprimendo la volontà di salutare quanti le erano stati accanto con queste parole: "Vorrei ringraziare il dottor Corrado Da Lio primario di chirurgia all'ospedale di Mirano e il suo staff per la loro professionalità e la loro umanità che mi hanno dimostrato nei miei lunghi mesi di malattia ha scritto Roberta. - Un ringraziamento speciale voglio farlo, con un forte abbraccio, a tutte le infermiere e infermieri dei reparti di Chirurgia, Oncologia e Medicina i quali sono il vero valore aggiunto che giorno dopo giorno mi hanno assistito con amore e professionalità facendomi sentire amata e protetta. Grazie vi voglio bene". Oltre ai figli e al marito la cinquantaquattrenne lascia i genitori Leda e Vito e il fratello Michele. I funerali saranno celebrati sabato 24 Febbraio alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Bertilla di Spinea. La famiglia ha chiesto anziché fiori eventuali offerte vengano devolute all'Airc.



Ultimo aggiornamento: 15:39

