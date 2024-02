PADOVA - “Ciao amore mio, eri pura energia, vita, felicità, gioia, luce, che tristezza che sofferenza che dolore che vuoto hai lasciato, da lassù guidaci e proteggici. Wilma, ci rivedremo, non mi sembra vero quello che sto vivendo, stacci vicino! Grazie per aver fatto parte della mia vita, il 50% di tutto quello che ho fatto, dal lavoro allo sport alla famiglia, è merito tuo. Ricordatelo!”.

Con questo struggente ricordo Diego Varotto ricorda la moglie Wilma Turetta scomparsa a 55 anni per un male incurabile. La coppia ha tre figlie, Valentina, Giorgia e Francesca. Wilma era originaria di Mestrino ma con il matrimonio si era trasferita a Padova nel quartiere di Camin dove la coppia è molto conosciuta anche per il grande impegno sempre profuso nello sport e dove, nel 2017, fondò proprio con il marito l’Asd Pallacanestro Camin.

Occupata nell’assistenza sociale lavorava al Front Office del dipartimento di ingegneria Industriale ed era volontaria nel reparto di pediatria oncologica. «Era una persona eccezionale, sempre a fianco del marito che sosteneva in ogni sua iniziativa del gravoso impegno sportivo - ricorda Luigi Salmaso responsabile pallacanestro Cus - una donna sempre molto attenta al sociale, ai ragazzi che sapeva portare esempi positivi come lo era lei, anche nel periodo della malattia affrontata con grande forza».

Ad occuparsi dell’associazione Tiziano Paccagnella. «Diego ha fondato l’Asd con la moglie e lei gli è sempre stata vicina, le figlie hanno giocato e giocano nella squadra, Diego è sempre stato nel mondo del basket e lei ha sempre condiviso la passione poi è arrivata la malattia - afferma Paccagnella - qualche mese fa era tornata in palestra, sembrava che le cose potessero evolvere in modo positivo invece poi il male si è ripresentato implacabile. Ci conoscevamo fin da ragazzini, anche io sono di Mestrino e poi ci siamo trasferiti entrambi a Camin, le sorelle e anche la mia famiglia facevamo parte della banda del paese e delle majorettes. Purtroppo se ne è andata lasciando tutti in un grande dolore».



LA CONDIVISIONE

Un dolore e un affetto che ieri sera i residenti di Camin hanno manifestato partecipando in tantissimi al rosario officiato nella parrocchiale del quartiere in sua memoria. «Wilma era sempre presente sia sul piano sportivo al fianco del marito che in parrocchia - ricorda il consigliere comunale Nereo Tiso - sempre sorridente, allegra e disponibile con le persone e con i ragazzi. Lei e Diego sono stati i protagonisti di tante battaglie per ottenere che a Camin fosse costruita la tensostruttura dove ha sede l’Asd Pallacanestro. Abbiamo lavorato molto ma nel 2019 è stata inaugurata e ora ospita un centinaio di ragazzi che di dedicano allo sport».

Una grande tristezza e un grande dolore ha colpito la Pallacanestro Camin e il Cus Unipd Basket e tutti gli abitanti di Camin per la morte di Wilma Turetta, vissuta tanti anni a Mestrino. Un abbraccio a tutta la famiglia Turetta e Varotto è il messaggio apparso sulla pagina di mestrino di Facebook. Il funerale è fissato per stamattina alle 10,30 nella chiesa di Camin.