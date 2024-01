PAESE (TREVISO) - Addio a Renata De Marchi. La titolare della Casa dell’automatismo di Paese è mancata a 68 anni. Il suo negozio specializzato in materiale elettrico, antifurto e antenne è ormai da quarant’anni un vero e proprio punto di riferimento alle porte di Treviso. Prima in località Villa. E di seguito nella sede attuale, lungo la strada Castellana, in via San Martino, sempre a Paese. Sulla porta del punto vendita adesso è stato affisso l’avviso più triste: chiuso per lutto. E accanto c’è l’epigrafe di Renata. Nell’ultimo periodo della sua vita ha combattuto contro una grave forma tumorale. Purtroppo, però, le cure non sono state sufficienti. Alla fine la malattia ha fatto il suo inesorabile corso. Lei non si è mai data per vinta. Lo sanno bene tutte le persone che nella loro vita hanno avuto modo di incontrarla. <WC>

<WC1>Una determinazione innata che si vedeva anche sul lavoro e nello sviluppo, negli anni, del negozio di famiglia che tra le altre cose si occupa di creazione di impianti elettrici civili e industriali e sistemi di sicurezza e videosorveglianza. <WC>«<WC1>Sarai in ogni goccia di pioggia, in ogni alito di vento, in ogni raggio di sole, nelle note di una canzone, in tutte le cose che ci ricordano sarai, e sempre rimarrai con noi<WC>»<WC1>, è la frase scelta dalla famiglia per darle l’ultimo saluto. Tutta Paese, e non solo, in questo momento si stringe alla sua famiglia. <WC>«<WC1>Piangiamo una bella persona, forte, determinata, sempre solare – dicono amici, conoscenti e clienti – una brava donna e anche una grande lavoratrice<WC>»<WC1>. Renata De Marchi lascia il marito, Andrea Gabbin, due figli, Demis e Serena, e gli amati nipoti. Il funerale verrà celebrato questa mattina, alle 10.30, nella chiesa arcipretale di Paese. <WC>