VAZZOLA - Cordoglio in tutto il coneglianese per la morte della professoressa Simona Vazzoleretto, 48 anni, residente nella Borgata Vettorelli a Tezze, sorella di Elisabetta, assessore all’Istruzione di Vazzola. Simona era molto conosciuta per il suo lavoro di docente, insegnava al Liceo Marconi di Conegliano, dove era giunta nel 2017. Era docente di Italiano e Latino al liceo scientifico, classi 2A e 2B. Da diversi anni ormai combatteva contro il cancro, sostenuta dall’amore profondo che nutriva per la sua famiglia, il marito Andrea Da Riol e i quattro figli, e dalla passione per la scuola. Era riuscita a continuare il suo lavoro, anzi la sua “missione” perchè questo era per lei l’insegnamento, fino a novembre 2023. Ieri mattina, quando all’Istituto Marconi è arrivata la notizia che la professoressa non c’era più, la commozione ha coinvolto tutti.

L’IMPEGNO PER LA PREVENZIONE

Fra i suoi impegni vi era quello d’esser referente per l’educazione alla salute, insieme alla collega docente Eliana Maci. Neppure un anno fa, era il mese di marzo, le due docenti avevano sposato la proposta, partita dall’alunna rappresentante d’istituto Alice Meneghin, di organizzare un convegno sulla prevenzione del tumore al seno. «Ci teneva tantissimo che fossimo noi a gestire quest’attività perchè Simona amava avere i legami con i professionisti – ricorda commossa Eliana Maci – aveva preso contatti con la Lilt. Era legatissima ai suoi studenti, l’ultimo pensiero che ho condiviso con lei è stato proprio rivolto ai ragazzi». «Ha insegnato con passione al Liceo dal 2017, dedicandosi al lavoro con straordinario impegno e professionalità. Convinta del valore dell’educazione, sempre attenta ai ragazzi e disponibile all’ascolto, è stata un esempio per tutta la comunità scolastica – così la ricordano al Marconi -. Forte l’impegno nella promozione di attività di prevenzione alla salute, promuovendo progetti e iniziative per il benessere degli studenti. Tutti la ricordano non solo come collega, ma soprattutto come un’amica. Sapeva regalare parole di conforto anche nei momenti per lei più difficili. La piangono i suoi amati allievi ai quali si è dedicata fino all’ultimo con passione non comune. L’Istituto la ringrazia per gli anni trascorsi insieme e per quanto ha saputo donare. Mancherà a tutti il suo luminoso sorriso».

L’ULTIMO SALUTO

Prima di arrivare al “Marconi” aveva insegnato al Collegio Immacolatadi Conegliano e alla scuola media di Vazzola. Il funerale avrà luogo a Tezze martedì alle 15. Lascia i genitori, il marito Andrea, i figli Riccardo di 16 anni, Alberto di 15, e i gemelli Emma e Francesco di 9, la sorella Elisabetta.