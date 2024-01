CAMPODARSEGO - Dopo un anno e mezzo di tribolazione e di sofferenza, all'età di 45 anni, per un tumore che non le ha lasciato scampo, domenica scorsa è morta Federica Stefan, sposata con Davide Zampieri e madre di due figli, Simone di 12 anni e Andrea di 14. La donna ha lavorato per diverso tempo in segreteria nell'azienda Maschio Gaspardo. Esperta nella gestione DI contabilità fornitori, registrazione fatture passive Italia e nell'attività di home banking si era fatta apprezzare per la sua serietà e professionalità.

IL RICORDO

Federica era molto conosciuta in paese e in parrocchia: «Era davvero una bella donna, solare e aperta alla vita - la ricorda il parroco don Enrico Piccolo - aveva un bel giro di amicizie che non le sono venute meno nel lungo periodo della malattia. Frequentava la nostra parrocchia e mi viene in mente la gioia che ha provato lo scorso anno quando il figlio più piccolo ha ricevuto i sacramenti della comunione e delle cresima. Assieme al marito formavano una bellissima coppia».

Federica Stefan abitava con il marito e i figli in via Caltana, vicino al semaforo con via Pioga, lungo la strada che porta al cimitero e alla frazione di Sant'Andrea. La famiglia Stefan era già stata duramente colpita in passato dal male: diciotto mesi fa era morto il papà di Federica e nel 2007, sempre per una malattia incurabile, la mamma. Profondamente turbato per la notizia della scomparsa della giovane concittadina è il sindaco Valter Gallo: «Federica ha combattuto contro la malattia senza mai perdersi d'animo - sostiene il primo cittadino - una mamma così giovane che lascia due bambini piccoli è un fatto davvero difficile da accettare. A nome di tutta la nostra comunità vogliamo stringerci attorno al marito Davide e a tutti i familiari. Non ci sono parole umane per consolare il marito, di cui sono amico, e i loro adorati figli».

La notizia ha suscitato grande commozione e sgomento in paese. Anche l'ex sindaco Mirco Patron conosce la famiglia Stefan: «Sono amico di suo fratello e sono davvero costernato per questa tristissima notizia» le sue parole commosse. Questa sera alle 19.45 in chiesa a Campodarsego verrà recitato il rosario mentre il funerale di Federica Stefan è previsto per domani alle 15.30, sempre nella chiesa del capoluogo.