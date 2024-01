CONEGLIANO - È venuta a mancare all'età di 57 anni, circondata dall'amore dei suoi cari, la professoressa Grazia Cisotto in Dal Cin, che con entusiasmo e straordinaria passione aveva dedicato la propria vita alla famiglia, alla scuola e all'associazionismo. Non ce l'ha fatta contro un male che non le ha lasciato scampo. «Grazia ha affrontato la malattia con coraggio e serenità, sempre con il sorriso, per non fare pesare il suo stato di salute sugli altri» - il ricordo del marito Livio Dal Cin, direttore dell'unità operativa complessa per i servizi sociali e socio-sanitari dell'Usl 2 Marca Trevigiana.

TERRIBILE SCOPERTA

Ancora nel 2018 le era stato diagnosticato un tumore ed era stata sottoposta ad un intervento chirurgico, a cui sono seguite ripetute e prolungate terapie per sconfiggere il male ed evitare che si ripresentasse, facendo ricorso a centri altamente specializzati. Ma, nonostante la sua condizione di salute precaria, aveva continuato fino a che ha potuto a svolgere il suo lavoro di insegnante di materie letterarie. Lo ha fatto sino alla fine dell'anno scolastico 2022-2023, ma non lo ha più ripreso all'inizio dell'anno in corso per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, che glielo hanno impedito.

Laureata in pedagogia all'università di Padova, aveva cominciato ad insegnare, quando era ancora una studentessa, al Collegio Immacolata. Quindi alla scuola primaria Kennedy a Monticella e per lunghi anni alle medie dell'istituto comprensivo di Susegana, fino a che le forze glielo hanno consentito. Amava i ragazzi e quello di insegnante era un mestiere che per lei era un'autentica missione e apparteneva alla sua indole, attenta alla crescita non solo culturale ma anche umana dei suoi alunni.

L'ASSOCIAZIONISMO

Il marito ricorda anche il suo impegno nel mondo dell'associazionismo. Tra l'altro faceva parte del direttivo della società di pattinaggio Roller Club Conegliano, che per tanti ragazzi non è solo un modo per praticare questo sport, ma anche per rapportarsi e stare bene assieme agli altri. Grazia Cisotto aveva una particolare sensibilità e attenzione per farli crescere in modo positivo ed era prodiga nel dare loro consigli grazie alla sua competenza. Grazia Cisotto lascia il marito Livio, i figli Nicola e Lucia, la mamma e il papà, i suoceri, i cognati, gli zii, i cugini e gli altri parenti, oltre le tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e di volerle bene. Il rito funebre avrà luogo domani, 22 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pio X, dove questa sera alle 19 sarà recitato il rosario. Dopo la cerimonia Grazia Cisotto proseguirà per la cremazione. I famigliari desiderano ringraziare, per il lungo periodo di cure prestato, tutto il personale dell'oncologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, alla quale verranno devolute eventuali offerte in memoria di Grazia.