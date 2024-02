ESTE - Lutto in municipio a Este: è morta la ragioniera Sabrina Tiziani. Aveva 59 anni ed era malata da tempo. Il sindaco Matteo Pajola: «Per noi dell'amministrazione è un brutto colpo. La conoscevo personalmente da tempo. Era una collaboratrice esemplare e una donna ben disposta verso il prossimo». Sabrina si è spenta nel pomeriggio di venerdì, 2 febbraio, nella sua abitazione di Vighizzolo di Santa Caterina d'Este. Era confortata dall'affetto del marito Paolo Costa Peruffo, che in questi ultimi anni di sofferenza non l'ha mai abbandonata, alternando momenti di speranza e sconforto.

Originaria di Vighizzolo, Sabrina Tiziani aveva studiato a Este e si era diplomata in ragioneria all'Atestino. In quegli anni, aveva stretto amicizia con le ragazze che sarebbero diventate le sue migliori amiche: Nicoletta Bosello, oggi dirigente scolastico del Cattaneo-Mattei, Marta Cappellozza e Paola Mainardi, che la ricorda così: «Sabrina era una persona buona, di cuore, sempre con il sorriso e capace di stringere amicizia con tutti. Noi tre l'abbiamo supportata durante la malattia, anche se nell'ultimo periodo non era in grado di ricevere visite». Venerdì sera, Paola ha pubblicato nel suo stato whatsapp una foto che ritrae il quartetto di amiche e una dedica: «Sempre nei nostri cuori».

Dopo il diploma, Sabrina Tiziani aveva preso servizio in vari Comuni del territorio, per poi stabilizzarsi a Este. Nella sua permanenza quasi trentennale al municipio cittadino, Sabrina si era distinta per diligenza nel lavoro ed empatia nei rapporti umani. L'ex sindaco Roberta Gallana serba il ricordo di «un'anima gentile e una donna responsabile, amatissima dai colleghi. Ho ancora in mente quando erano sorti i primi problemi di salute. Ci eravamo stretti intorno a lei e le avevamo dato le attenzioni che meritava. Anche durante le sue assenze, si preoccupava di dare il suo contributo nel lavoro».

È affranto il marito Paolo, veterinario dell'Ulss 6: «Abbiamo vissuto una vita all'insegna della reciprocità. Quando stava bene, Sabrina ed io aiutavamo ad organizzare la sagra della Madonna della Neve di Vighizzolo e lei era in contatto con un sacerdote rumeno che seguiva gli orfanotrofi. Non avendo avuto figli, era sensibile a questa tematica sociale». Piangono la sua scomparsa anche gli zii Olga e Donato e i cugini. Le esequie di Sabrina Tiziani si terranno domani, 5 febbraio, ore 15, alla chiesa di Vighizzolo.