VIGONOVO - ​Elena Cecchettin posta la foto commovente di Giulia bambina in braccio a mamma Monica morta un anno fa: «Abbracciatevi anche per me».

A poco più di una settimana dalla morte della 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, la sorella Elena ha condiviso un commovente messaggio sul suo profilo Instagram.

Il post

Elena ha postato una foto in bianco e nero di Giulia bambina in braccio a mamma Monica scomparsa un anno fa. La didascalia spezza il cuore: «Abbracciatevi anche per me». La famiglia Cecchettin è stata colpita a un anno di distanza da due dolori strazianti, prima la scomparsa di mamma Monica e ora l'omicidio di Giulia massacrata dal 22enne di Torreglia.

I commenti

Immediati i commenti alla tenera foto di Giulia e mamma Monica: «Elena siamo con te, abbiamo imparato a volerti bene». E ancora: «Non smetteremo di fare rumore per Giulia».

Elena intanto continua a far sentire la sua voce via social e sui media condannando ogni forma di violenza contro le donne. «Filippo Turetta - ha detto - non è un mostro, è un figlio sano della società patriarcale».