PADOVA - I guai sembrano non avere mai fine per l’astrologa dei vip padovani. Giovanna De Toni, 64 anni e difesa dall’avvocato Francesca Betto, il prossimo 4 di ottobre dovrà comparire davanti al Gup per difendersi dai reati di stalking condominiale e insulti di stampo razzista ai danni di una famiglia di cittadini marocchini.

A questo quadro di accuse, il 25 maggio, si è aggiunta una nuova denuncia contro l’esperta di astrologia. Un vicino di casa si è presentato ai carabinieri della stazione di Prato della Valle per sporgere un’altra querela: questa volta all’amante degli astri viene contestata la diffamazione e ancora una volta gli atti persecutori. Ma non solo, perchè all’atto di denuncia sono stati allegati alcuni video dove si vedrebbe la donna camminare e strappare le erbacce del giardino senza l’utilizzo del bastone quando invece avrebbe una invalidità del 50 per cento.



LA NUOVA DENUNCIA

Secondo il residente delle case Ater di via Marghera, a un passo dalla Basilica del Santo e da quella di Santa Giustina, l’astrologa a partire dal dicembre del 2021 avrebbe in più occasioni insultato e minacciato lui e la sua famiglia.

Lo avrebbe anche ripreso con il telefonino mentre era a passeggio con il figlio. Ma c’è di più, la donna nei giorni primo maggio, 2 maggio e 9 maggio avrebbe chiamato i carabinieri affermando che il vicino la stava minacciando ed era armato. Secondo il querelante solo un mucchio di bugie. E poi quelle immagini consegnate agli uomini dell’Arma, dove si vedrebbe l’astrologa camminare e curare il giardino senza l’ausilio di un bastone. La 64enne è invalida al 50 per cento, è beneficiaria del reddito di cittadinanza e vive in un alloggio Erp (edilizia pubblica residenziale) appunto di via Marghera.



LA DIFESA

Giovanna De Toni si è sempre difesa da tutte le accuse mosse a suoi carico. E ha raccontato che «Da quando ho denunciato la presenza di baracche abusive vicino alle mure, mi hanno preso di mira. Sapendo della mia passione per l’astrologia mi chiamano “strega” e mi fanno il segno di tagliarmi la gola. Quando gli uomini mi incontrano per strada fanno gesti scaramantici. Io voglio solo essere lasciata in pace»