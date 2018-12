Maxi truffa di Gaiatto, la Procura oscura il sito della Venice Group

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Non si può più entrare nella piattaforma on-line della Venice Investment Group, la società con cui il portogruarese Fabio Gaiatto ha truffato 2.700 risparmiatori di tutto il Nordest. La Procura di Pordenone ha ottenuto il sequestro del sito internet e d’ora in poi nessun cliente del trader, in carcere dall’11 settembre, potrà più accedervi inserendo le proprie credenziali. È tutto bloccato, compresi i collegamenti con gli smartphone.