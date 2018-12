di Cristina Antonutti

PORTROGRUARO (VE) - Chat segrete su Telegram con messaggi che si autodistruggono una volta letti. Un profilo Facebook falso per contattare gli amici e 14 carte di credito appoggiate a conti correnti esteri. A tutto ciò si aggiunge il tentativo di sottrarre documenti e un telefonino durante la perquisizione della Dia di Trieste. Ecco perché Najima Romani, ai domiciliari a Portogruaro nella villa del compagno Fabio Gaiatto, paga con il carcere il suo affannarsi a cercare contatti nonostante fosse in cautelare per la mega...