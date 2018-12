Dai raggiri finanziari alla truffa delle lumache, vittime friulane

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - La società si chiama Nidalina Group e ai suoi fondatori sta dando la caccia Striscia la notizia. Tra i 700 risparmiatori che hanno promosso una class action da 8 milioni di euro attraverso l'Afue, associazione che tutele le vittime di truffe finanziarie, c'è anche un gruppo di pordenonesi, circa una ventina di persone agganciata dal promotore finanziario che nella zona del Friuli Occidentale pubblicizzava investimenti annuali (5mila euro il versamento minimo) con la promessa di un rendimento mensile del 7%. Altre associazioni di consumatori si stanno organizzando, perchè con il classico schema Ponzi sarebbero state raggirate migliaia di persone in tutta Italia. A occuparsi del caso - che presenta alcuni punti in comune con la mega truffa messa in piedi dal portogruarese Fabio Gaiatto con la Venice Investment Group - è la Procura di Arezzo, città dove sono stati firmati tutti i contratti e dove la Nidalina Group ha una sede.