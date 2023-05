MESTRE - La prima fuga gli è riuscita e aveva pensato anche di farla franca. Mai si sarebbe immaginato di incrociare - alcune ore più tardi - lo stesso agente che lo aveva visto scappare e aveva tentato di inseguirlo.

La seconda volta non c’è stato scampo e dopo la denuncia per furto nei suoi confronti è scattata anche la procedura di rimpatrio: ora si trova in un centro in attesa di salire su un aereo che lo riporto in Marocco.

La storia inizia mercoledì mattina quando il marocchino ruba uno scooter con il quale Veritas consegna le bollette. E quando lui, approfittando del lavoro del postino che aveva lasciato parcheggiato lo scooter per consegnare le lettere, era saltato in sella facendo perdere le tracce (nonostante il furto fosse stato segnalato a una volante della polizia) con lui avevano preso il largo anche tutte le quattrocento bollette che quel giorno dovevano essere consegnate. Sulle sue tracce - e su quelle delle bollette - si sono messi gli agenti della questura che a fine giornata hanno messo a segno il risultato.

L’incontro

Durante un turno di pattuglia in serata, era di servizio lo stesso agente che aveva ricevuto la segnalazione del furto e che aveva anche visto il ladro.

Era stato poi lo stesso agente a incrociare di nuovo, a sera, il marocchino mentre camminava su un marciapiede.

Bloccato, gli erano state trovate nelle tasche le chiavi del motorino di Veritas, parcheggiato poco distante.

All’interno, c’erano ancora tutte le bollette da recapitare agli utenti.

Il marocchino, portato in questura a Santa Chiara, è stato denunciato per furto e siccome era senza documenti e clandestino in Italia, è stata avviata la pratica per il rimpatrio con il Marocco.

Nel frattempo lo scooter è stato riconsegnato a Veritas e così anche le bollette per i pagamenti da effettuare da parte dei cittadini.