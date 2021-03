Ladro seriale delle biblioteche, in casa volumi per 80mila euro

VENEZIA - Nel corso degli anni era riuscito a creare a casa sua una fornitissima biblioteca, con migliaia di rari e costosi manuali e volumi scientifici universitari, per un valore di circa 80 mila euro. Solo che per procurarsi i libri l'uomo, 48 anni, di Dolo (Venezia), usava depredare biblioteche pubbliche e universitarie.

Nel suo mirino era finita anche la biblioteca comunale di Mestre, ma la sua presenza è stata alla fine notata dagli operatori della struttura, e così la responsabile del servizio bibliotecario ha contattato la Polizia locale, segnalandone la presenza sospetta nei locali. Personale in borghese del Nucleo operativo si è così appostato all'esterno della struttura attendendo l'uscita dell'uomo, che è stato poi perquisito. All'interno del suo zaino sono stati rinvenuti tre libri della biblioteca comunale, tutti con barre antitaccheggio asportate.

I volumi sottratti dal quarantottenne a Mestre sono una ventina.

Gli altri sono stati trovati all'interno della sua abitazione, con altre migliaia di pubblicazioni, rubate nelle biblioteche universitarie di Venezia, Padova, Udine, Ferrara e in quelle pubbliche di Venezia e provincia, nel Vicentino, nel Padovano e in provincia di Treviso. Sono in corso accertamenti sul loro utilizzo; l'uomo è stato nel frattempo denunciato per i reati di furto pluriaggravato e continuato e di ricettazione.

